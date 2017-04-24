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Пегги Уитсон стала рекордсменом NASA по длительности полётов в космос

Наука

Женщину-астронавта во время сеанса связи поздравит президент США

Пегги Уитсон
Иллюстрация: Nasa.gov
Пегги Уитсон

Вашингтон, 24 апреля 2017, 14:58 — REGNUM  Бортинженер Международной космической станции, американка Пегги Уитсон побила предыдущий рекорд астронавтов NASA по суммарной длительности полётов, проведя на орбите более 534 дней. Сообщение о рекорде опубликовано на странице МКС в соцсети Twitter.

Рекорд Уитсон был установлен 24 апреля, в 8:27 мск. До этого момента рекордсменом считался астронавт NASA Джефф Уильямс, совершивший три длительных экспедиции на МКС.

Отмечается также, что с установлением рекорда Уитсон поздравит президент США Дональд Трамп. Сеанс связи со станцией намечен на 17:00 мск.

57-летняя Пегги Уитсон совершает третий космический полет. Он начался 17 ноября 2016 года.

Самый длительный космический полет совершил российский космонавт Геннадий Падалка, который провел на орбите в общей сложности 878 суток. Падалка совершил пять космических полетов и десять выходов в открытый космос.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2017 года Геннадий Падалка подал рапорт об отчислении из отряда космонавтов. 58-летний космонавт пояснил, что перспектив на полет для него больше нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский космонавт-рекордсмен Падалка навсегда останется на Земле

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