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ЗРС С-500 сможет поражать цели на высоте до 100 км над Землей

Наука

«Наша система (ЗРС С-500) должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться»

Москва, 24 апреля 2017, 10:36 — REGNUM  Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500, разрабатываемая в Российской Федерации, сможет поражать цели на высоте до 100 км над Землей. Об этом, как передает RT, заявил генконструктор предприятия-разработчика данной ЗРС — концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

«Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения, — говорит он. — Наша система (ЗРС С-500) должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться».

При этом Созинов добавил, что ЗРС С-500 будет способна перехватывать цели в верхних слоях атмосферы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 апреля 2017 г. заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 армия РФ начнет получать в 2018 г.

По его словам, следующий период госпрограммы вооружения будет проходить с 2018-ого по 2025 год и на него запланировано завершение государственных испытаний и начало серийных поставок ЗРС С-500 непосредственно в войска.

Читайте также: ЗРС С-500 начнут поступать в армию России с 2018 года

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