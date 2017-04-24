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Сингапурские ученые назвали причину рецидивов рака

Наука

Резкий выброс пероксида водорода воздействует на здоровые участки тканей, запуская эффект домино

Сингапур, 24 апреля 2017, 10:22 — REGNUM  

Рецидив раковой опухоли после удаления злокачественного новообразования происходит из-за того, что пораженные клетки, вырабатывающие большое количество пероксида водорода, успевают «заразить» здоровые. К такому выводу пришли специалисты из Наньянского технологического университета в Сингапуре, пишет 24 апреля газета The Straits Times.

Как пояснил доцент Школы биологических наук университета Эндрю Тан, пораженные онкологией клетки вырабатывают в 5−10 раз больше пероксида водорода, чем здоровые. Столь резкий выброс пероксида воздействует на соседние участки тканей, запуская эффект домино — нормальные клетки также значительно увеличивают производство вещества, превращаясь в болезнетворные.

Такой эффект ученые наблюдали даже в 7 см от того места, где находилась удаленная опухоль. Тан отмечает, что этот процесс долго был скрыт от ученых, так как пероксид водорода не остается в организме надолго. Прежде считалось, что пероксид просто уничтожает нормальные клетки.

«Происходит выброс вещества, поражаются клетки, а потом оно исчезает, поэтому многие исследования не могли установить причину», — пояснил ученый.

Результаты исследования позволят медикам более точно определять объем пораженных тканей, которые должны быть удалены. Кроме того, специалисты намерены выяснить, как можно предотвратить выброс пероксида водорода пораженными клетками.

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