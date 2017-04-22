Китайская академия инженерии отобрала 533 кандидата на членство

Пекин, , 02:56 — REGNUM Инженерная академия Китая анонсировала 21 апреля отбор 533 кандидатов средним возрастом 55,78 лет на членство в академии, передает агентство «Синьхуа».

В своем открытом письме академия предостерегла от мошенничества на выборах и потребовала твердого соблюдения правил для обеспечения справедливой и чистой атмосферы на время выборов.

Члены Инженерной академии КНР обладают высшим рангом в области инженерии в КНР. Кроме того, это является пожизненной привилегией. Новые члены избираются каждые 2 года. Так, в 2015 году членами академии стали 70 выдающихся ученых, передает агентство.

Стоит отметить, что академия была основана в 1993 году. При ней создано 9 отраслевых отделений, а ее членами являются более 700 человек.