В России разрабатывают уникальный анальгетик для онкобольных

Москва, , 12:56 — REGNUM

Российские ученые работают над созданием анальгетика нового поколения, который не будет вызывать привыкания и сможет облегчить состояние пациентов с онкологией, острым инфарктом миокарда и ишемической болезнью сердца. Об этом 21 апреля пишут «Известия» со ссылкой на документацию открытого конкурса Минобрнауки.

Как указано в документах, новое обезболивающее появится в России к 2019 году. Специалисты получат на его разработку 33 млн рублей из государственного бюджета.

Отмечается, что существующие сегодня анальгетики имеют ряд недостатков, в том числе вызывают привыкание, поэтому необходим новый малотоксичный препарат с низким уровнем побочного действия. Потребность в таком обезболивающем испытывают десятки миллионов человек.

Основой препарата станет искусственно синтезированная молекула вещества под названием «гексаазаизовюрцитан». Пока что оно не входит в состав каких-либо препаратов.

Доклинические испытания препарата проводят специалисты томского НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга и Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН. Результаты предварительных исследований говорят об отсутствии у препарата побочных действий и наличии ярко выраженного эффекта подавления боли.

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