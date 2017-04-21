В России разрабатывают уникальный анальгетик для онкобольных
Основой препарата станет искусственно синтезированная молекула вещества под названием «гексаазаизовюрцитан»
Москва, 21 апреля 2017, 12:56 — REGNUM
Российские ученые работают над созданием анальгетика нового поколения, который не будет вызывать привыкания и сможет облегчить состояние пациентов с онкологией, острым инфарктом миокарда и ишемической болезнью сердца. Об этом 21 апреля пишут «Известия» со ссылкой на документацию открытого конкурса Минобрнауки.
Как указано в документах, новое обезболивающее появится в России к 2019 году. Специалисты получат на его разработку 33 млн рублей из государственного бюджета.
Отмечается, что существующие сегодня анальгетики имеют ряд недостатков, в том числе вызывают привыкание, поэтому необходим новый малотоксичный препарат с низким уровнем побочного действия. Потребность в таком обезболивающем испытывают десятки миллионов человек.
Основой препарата станет искусственно синтезированная молекула вещества под названием «гексаазаизовюрцитан». Пока что оно не входит в состав каких-либо препаратов.
Доклинические испытания препарата проводят специалисты томского НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга и Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН. Результаты предварительных исследований говорят об отсутствии у препарата побочных действий и наличии ярко выраженного эффекта подавления боли.
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