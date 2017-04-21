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Воздух в Москве 21 апреля прогреется до +7 градусов

Наука

Облачный покров начнёт уплотняться, к исходу дня на севере области выпадут осадки

Погода в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Погода в Москве

Москва, 21 апреля 2017, 08:21 — REGNUM  

В Москве и Подмосковье 21 апреля будет облачно с прояснениями. Приближающийся с северо-запада атлантический циклон начнет оказывать влияние на погоду, сообщает центр погоды «Фобос».

Под влиянием антициклона «облачный покров начнёт уплотняться, а к исходу дня в северных районах области пройдут небольшие дожди», поясняют синоптики.

Небольшие дожди в северных районах Московской области могут пройти вечером, в столице осадков не ожидается. Воздух в мегаполисе прогреется до плюс 6−8 градусов, по области — до плюс 4−9 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление будет интенсивно снижаться, к вечеру отметка барометра приблизится к 738 мм рт. ст.

По прогнозам синоптиков в субботу, 22 апреля, днем выпадут небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Воздух в мегаполисе днем прогреется также до плюс 6−8 градусов, по области — до плюс 4−9 градусов.

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