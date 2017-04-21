Из-за глобального потепления в Канаде исчезла река

Оттава, , 05:42 — REGNUM

Ученые зафиксировали исчезновение реки в Канаде, сообщает Der Focus. На северо-западе Канады в Юконе, по данным канадских ученых, больше не существует реки Слимс.

На спутниковых снимках, опубликованных в журнале Nature Geoscience, видно фактическое обмеление реки. Ее воды текли по направлению на север в сторону Берингова моря.

Причиной исчезновения реки стал крупнейший в Канаде ледник Каскавулш и его смещение вглубь материка, что изменило систему стоковых каналов, функционирующую на протяжении последних нескольких тысяч лет.

В результате отступления ледника, его воды стали уходить не в северном направлении через реку Слимс, а в южном в сторону Тихого океана.

Данное событие произошло непосредственно в результате глобального потепления, сообщают ученые. Это непосредственно скажется в будущем на местной экосистеме.