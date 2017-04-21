Успешно запущен первый китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1»
Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-7»
Пекин, 20 апреля 2017, 23:48 — REGNUM Китай успешно запустил на орбиту свой первый грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1», сообщает Национальное космическое управление КНР.
Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-7». Задача грузового корабля заключается в стыковке с орбитальной космической лабораторией «Тяньгун-2» и доставке топлива, необходимого для ее дальнейшей работы.
Запуск первого китайского космического грузового корабля был произведен в 14:41 мск с космодрома Вэньчан в южно-китайской островной провинции Хайнань.
Ракета «Чанчжэн-7» способна доставить на околоземную орбиту 13,5 т груза.
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