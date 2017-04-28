СГК поможет одаренным сибирским школьникам углубить свои знания в «Ланате»

Барнаул, , 08:38 — REGNUM В пяти регионах Сибири стартовал отбор талантливых старшеклассников в рамках конкурса научно-технического творчества, инициированного фондом «СГК — Согреваем сердца», Сибирской генерирующей компанией и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко. Как пояснили сегодня, 12 апреля, корреспонденту ИА в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», победители станут участниками детского научного лагеря Московского государственного университета «Ланат».

»Из числа участников пяти регионов присутствия СГК будут определены 50 победителей, лучше всех выполнивших конкурсные задания, 16 из них будут отобраны из числа алтайских школьников», — пояснили в СГК.

Детский научный лагерь МГУ «Ланат», который ежегодно проходит в Подмосковье, является уникальной площадкой развития научно-технического творчества одаренных детей, с которыми занимаются преподаватели и студенты крупнейших вузов России. Сибирская генерирующая компания и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова сотрудничают в сфере научно-исследовательской деятельности школьников второй год подряд. Одаренные дети из Сибири получили возможность участвовать в конкурсе на право поездки в «Ланат», — отмечается в официальном пресс-релизе СГК.

По условиям конкурса, который продлится до 1 июня 2017 год, прием заявок проходит с 1 по 25 апреля. Подать их могут учащиеся 8−10 классов общеобразовательных учреждений Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской области, Республик Хакасия и Тува. После чего будут определены 50 победителей. Они получат путевку на летнюю смену Детского научного лагеря МГУ «Ланат», которая пройдет в июле-августе 2017 года в Московской области.

«Тематика конкурсных работ включает в себя такие дисциплины, как математика, физика, химия, астрономия, программирование, WEB-программирование и инженерия (конструирование). Ребята могут попытать свои силы сразу в нескольких предметах, засчитан будет лучший результат. На территории каждого региона сформированы конкурсные комиссии. Для оценки представленных работ в состав жюри вошли представители организаторов, научного сообщества и образовательных учреждений региона, органов местной власти, а также журналисты», — поясняют организаторы конкурса.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и фонд «СГК — Согреваем сердца» возьмут на себя все расходы по проживанию и обучение детей в лагере, а также обеспечат проезд победителей до места назначения и обратно. Благодаря участию в деятельности лагеря дети смогут не только углубить свои научные знания, но и попрактиковаться в их применении. Запланированы и различные досуговые мероприятия: квесты, интеллектуальные и спортивные игры, театральные представления.

В прошлом году при поддержке СГК 11 одаренных школьников из Барнаула, Кемерова и Красноярска стали участниками проекта «Ланат». Ребята продемонстрировали свои неординарные способности и были отмечены организаторами научной школы. Все они были удостоены дипломов «За лучший проект», а четверо получили право без конкурса участвовать в одной из следующих смен лагеря. Также в рамках сотрудничества СГК, Образовательного центра МГУ «ЛАНАТ» и фонда Андрей Мельниченко в 2016 году в Барнауле был организован финал конкурса «Ученые будущего». Два победителя финала из Кемерова и Барнаула в мае этого года отправятся в США для участия в суперфинале конкурса, затраты на поездку возьмет на себя Фонд Андрея Мельниченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, благодаря Фонду Андрея Мельниченко барнаульская школьница Дарья Орлова выступит на Всемирном конкурсе «Ученые будущего» в США. Девочке удалось доказать несколько новых теорем в области взаиморасположения точки Якоби с другими замечательными точками в треугольнике.

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