SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 к МКС

Повторную попытку запуска Falcon 9, которая должна доставить на МКС груз для членов экипажа и оборудование для научных опытов, планируется осуществить утром в воскресенье, 19 февраля

Вашингтон, , 21:05 — REGNUM В США за несколько секунд до старта отменили запуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту космический грузовик Dragon. Такое решение, как передает ВВС, приняли представители частной космической компании SpaceX.

«Все системы работали исправно, однако двигатель в верхней ступени ракеты вел себя немного странно», — сообщил владелец компании Илон Маск, объясняя причины переноса запуска Falcon 9.

При этом специалист добавил, что данная проблема не помешала бы полету ракеты, однако в компании хотят более пристально изучить неполадку.

Повторную попытку запуска Falcon 9, которая должна доставить на МКС груз для членов экипажа и оборудование для научных опытов, планируется осуществить утром в воскресенье, 19 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 г. запуск ракеты Falcon 9 со спутником SES 9 был осуществлён только с пятой попытки — перед этим запуск 4 раза откладывался по разным причинам, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий и технических проблем.

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