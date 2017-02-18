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SpaceX впервые существит повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9

Наука
Запуск ракеты со спутником связи SES 10 запланирован на март

Вашингтон, 18 февраля 2017, 02:31 — REGNUM  Частная американская компания SpaceX намерена в марте того года осуществить первый повторный полёт своей ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщила президент компании Гвен Шортуэлл, передаёт телеканал RT.

По её словам, ракета должна будет вывести на орбиту коммерческий телекоммуникационный спутник для оператора SES, предназначенный для передачи телевизионного сигнала в странах Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.

«Мы собираемся отправить уже летавшую ракету в марте с миссией SES 10», — сообщила Шортуэлл, уточнив, что запуск планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, в марте 2016 года запуск ракеты Falcon 9 со спутником SES 9 был осуществлён только с пятой попытке — перед этим запускчетыре раза откладывался по разным причинам, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий и технических проблем. После запуска спутник был успешно выведен на орбиту.

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