В США суперкомпьютер проводит моделирование последствий изменения климата

Вашингтон, , 20:56 — REGNUM В Вайоминге новый суперкомпьютер «Cheyenne» проводит моделирование последствий изменения климата, однако ученые опасаются, что президент США Дональд Трамп может сократить финансирование подобных исследований, сообщает 17 февраля Associated Press.

Суперкомпьютер «Cheyenne», стоимость которого составляет около $30 млн, принадлежит Национальному центру атмосферных исследований США. Сейчас «Cheyenne» проводит ряд вычислений в рамках серии научных исследований, запущенных несколько недель назад. Вычисления могут помочь заранее предсказывать погоду на период от нескольких месяцев до нескольких лет.

Напомним, ранее около 800 ученых США подписались под письмом президенту Трампу с призывом более серьезно отнестись к проблемам изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января представители новой администрации США заявили, что ряд экологических инициатив бывшего президента США Барака Обамы может быть отменён, включая Climate Action Plan, подписанный в 2008 году.

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