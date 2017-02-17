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Ученые назвали случай, когда курение оказалось полезной привычкой

Наука
Из-за редкой мутации гемоглобин не может нормально переносить кислород к тканям организма
Курение
Sophie Riches
Курение

Берлин, 17 февраля 2017, 14:26 — REGNUM  Житель Германии, страдавший анемией, много лет не подозревал о своем недуге, так как содержащийся в табачном дыме угарный газ являлся для него своего рода лекарством, а не ядом. Необычный случай описан американскими учеными в статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry.

Как рассказал Джон Олсон из Райсовского университета в Хьюстоне, однажды в клинику города Маннхайм в ФРГ обратилась девушка, испытывавшая общую слабость и недомогания, связанные с низким содержанием гемоглобина в крови. Специалисты обнаружили в ее генах очень редкую мутацию, из-за которой гемоглобин теряет способность нормально переносить кислород к тканям организма. Такая мутация, как правило, является наследственной, однако родители пациентки с подобными жалобами к врачам не обращались.

Позже аналогичную мутацию обнаружили и у отца девушки, однако выяснилось, что привычка много и часто курить «спасала» его от малокровия. Благодаря молекулам угарного газа гемоглобин в его организме стабилизировался и выполнял свои функции не в полной мере, однако все же не разрушался при контакте с кислородом, как у его дочери.

«Этот мужчина никогда не смог бы стать спортсменом, так как его кровь просто не способна переносить большие количества кислорода, но курение спасает его от развития анемии», — пояснил Олсон.

Вместе с тем ученые не советуют людям, страдающим от анемии, решать проблему курением — прием антиоксидантов в таких случаях помогает защитить гемоглобин.

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