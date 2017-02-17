Археологи изучают загадочный некрополь на Ямале

Салехард, , 12:57 — REGNUM Специалисты сектора археологии Научного центра изучения Арктики исследуют необычные для региона захоронения, обнаруженные на полуострове Ямал. При раскопках археологического памятника Юръ-яха III, датированного XI—XII веками нашей эры, были найдены останки мужчины и молодых женщин, сообщает 17 февраля пресс-служба губернатора ЯНАО.

Два погребения, как отмечают ученые, сохранились плохо — вероятно, ранее были потревожены. Останки в них принадлежат мужчине в возрасте 40−50 лет и девушке 20−25 лет. Еще два захоронения сохранились хорошо, в них обнаружены останки девушек 18−20 лет.

Как показала экспертиза, все эти люди были низкорослыми и имели миниатюрное телосложение, а также патологические заболевания и увечья. Так, у мужчины обнаружено избыточное разрастание костной ткани — гиперостоз, а также признаки физиологического стресса, перенесенного в детстве. Предположительно, он мог сильно голодать или перенести тяжелую болезнь. Серьезными недугами страдали и девушки, именно это могло привести к их преждевременной смерти.

Ученые пока не могут объяснить и странный способ захоронения умерших. Так, по словам старшего научного сотрудника центра Андрея Плеханова, в ЯНАО, как правило, находят погребения, в которых умершие имеют вытянутое положение. Однако на Юръ-яха III людей похоронили в скорченном виде.

«Более того, экспертиза показала, что тело мужчины после смерти предали огню, чего вообще не фиксировалось ранее на средневековых некрополях в регионе», — отметил ученый.