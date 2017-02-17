Археологи обнаружили в Китае семена возрастом более 2 тыс. лет

Более 100 семян были обнаружены в погребальном комплексе на территории Внутренней Монголии

Пекин, , 10:46 — REGNUM Китайские археологи сообщили древние семена, датируемые правлением династии Западная Хань (206 г. до н.э.-25 г. н. э). Находка была обнаружена во время раскопок в г. Дэнкоу (Автономный район Внутренняя Монголия).

Семена были обнаружены в одной из могил, где была похоронена женщина. Семена располагались у изголовья погребального ложа. Археологи полагают, что обнаруженные ими семена являются гранатовыми, однако точный ответ будет дан только после проведения анализов, пишет «Сина синьвэнь».

В пригороде Дэнкоу археологи обнаружили 18 гробниц возрастом более 2 тыс. лет. Помимо семян ученые обнаружили керамическую посуду, а также бронзовые изделия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 января сотрудники Юньнаньского археологического института при Академии социальных наук КНР сообщили об обнаружении окаменелых останков древнейшей выдры. Возраст находки составляет не менее 6 млн лет.

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