Пятница, 17 Февраля 2017 года
10:53:08 МСК

Археологи обнаружили в Китае семена возрастом более 2 тыс. лет

Наука
Более 100 семян были обнаружены в погребальном комплексе на территории Внутренней Монголии

Пекин, 17 февраля 2017, 10:46 — REGNUM  Китайские археологи сообщили древние семена, датируемые правлением династии Западная Хань (206 г. до н.э.-25 г. н. э). Находка была обнаружена во время раскопок в г. Дэнкоу (Автономный район Внутренняя Монголия).

Семена были обнаружены в одной из могил, где была похоронена женщина. Семена располагались у изголовья погребального ложа. Археологи полагают, что обнаруженные ими семена являются гранатовыми, однако точный ответ будет дан только после проведения анализов, пишет «Сина синьвэнь».

В пригороде Дэнкоу археологи обнаружили 18 гробниц возрастом более 2 тыс. лет. Помимо семян ученые обнаружили керамическую посуду, а также бронзовые изделия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 января сотрудники Юньнаньского археологического института при Академии социальных наук КНР сообщили об обнаружении окаменелых останков древнейшей выдры. Возраст находки составляет не менее 6 млн лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские археологи обнаружили останки древней выдры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
Главное сегодня
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Алексей ЮсевВнутренний хипстер Джармуша
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
17.02.17
Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Станислав ТарасовРоссия-США: сформирован запрос на перемены
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Глава Еврокомиссии: Британии не управиться с Brexit за два года
БрюссельБельгия Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
17.02.17
Максим ИсаевБез продвижения демократии США не будут в безопасности – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Доллар вернется к 62 к апрелю»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
17.02.17
Китай готовится к запуску новейшего спутника
ПекинКитай Космические полеты, аппараты и исследования Наука
NB!
17.02.17
Дорогой вы наш депутат: Зачем тратить столько денег на перелеты?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
17.02.17
Global Times: Западные СМИ бесстыдно защищают террористов
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
17.02.17
СМИ: Россия к лету может завершить погашение долгов СССР
МоскваРоссия Крушение СССР и его последствия Экономика
NB!
17.02.17
Трамп: «Я унаследовал беспорядок...»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
17.02.17
Российские дипломаты в Венесуэле пошли в народ
КаракасВенесуэла Россия и страны Латинской Америки Политика
NB!
16.02.17
Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
Ростов-на-ДонуРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
«Разведслужбы США не доверяют Трампу, а он – им»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное