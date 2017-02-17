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Ученые нашли на Церере «ингредиенты жизни»

Наука
Органические соединения существуют на планете с момента ее возникновения
Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землёй
Иллюстрация: (сс) CWitte
Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землёй

Вашингтон, 17 февраля 2017, 09:44 — REGNUM  Исследователи из Италии и США обнаружили на карликовой планете Церере алифатические органические соединения, необходимые для возникновения и существования жизни. Работа планетологов опубликована в журнале Science.

Межпланетная станция Dawn, запущенная в 2007 году для изучения Цереры и астероида Веста и достигшая орбиты карликовой планеты весной 2015 года, выполнила спектральное обследование ее поверхности. Анализ показал присутствие на Церере «ингредиентов жизни» — керитов и асфальтитов, большая часть которых сосредоточена в окрестностях кратера Эрнутет на площади около 1 тыс. км.

Как отмечают планетологи, найденные соединения существуют на планете с момента ее возникновения. Если бы они были занесены на Цереру извне, то не сохранились бы в условиях высоких температур, которые возникают при столкновении небесных тел.

Церера, открытая в 1801 году, является наиболее близкой к Солнцу и самой маленькой из карликовых планет. Она находится в поясе астероидов, ее диаметр составляет около 950 км. Предположительно, в недрах планеты находится каменное ядро. Ранее ученые обнаружили на планете лед, а также следы вулканической деятельности, происходящей в условиях крайне низких температур.

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