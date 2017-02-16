Паук убивает кобру. Видео
Пробравшаяся в торговый зал австралийского магазина ядовитая кобра была убита черной вдовой
Кобрам, Австралия, 16 февраля 2017, 20:24 — REGNUM В магазин автозапчастей австралийского города Кобрам проползла смертельно опасная для людей сетчатая кобра, но была убита встретившим ее красноспинным пауком.
Владелец магазина, снявший поединок на видео, рассказал журналистам, что уже не один раз находил в помещениях своего заведения тела змей, ставших жертвами пауков, известных по прозвищем «черная вдова».
Яд сетчатой кобры считается вторым по силе среди змеиных ядов. Тем не менее, кобры оказались весьма уязвимы для яда австралийских красноспинных пауков.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Разведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
NB!
16.02.17
Чрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
NB!
16.02.17
Конец старой истории на Святой Земле: Израиль будет целым и неделимым
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
NB!
16.02.17
Преступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
NB!
16.02.17
«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по власовцам»
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
NB!
16.02.17
Главный враг Трампа — внутри США
NB!
16.02.17
Ближний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
NB!
16.02.17
Предатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»