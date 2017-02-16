Паук убивает кобру. Видео

Пробравшаяся в торговый зал австралийского магазина ядовитая кобра была убита черной вдовой

Кобрам, Австралия, , 20:24 — REGNUM В магазин автозапчастей австралийского города Кобрам проползла смертельно опасная для людей сетчатая кобра, но была убита встретившим ее красноспинным пауком.

Владелец магазина, снявший поединок на видео, рассказал журналистам, что уже не один раз находил в помещениях своего заведения тела змей, ставших жертвами пауков, известных по прозвищем «черная вдова».

Яд сетчатой кобры считается вторым по силе среди змеиных ядов. Тем не менее, кобры оказались весьма уязвимы для яда австралийских красноспинных пауков.