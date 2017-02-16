Учёные посчитали падение концентрации кислорода в Мировом океане

В основном концентрация снизилась в поверхностных слоях вод

Берлин, , 15:21 — REGNUM Содержание кислорода в гидросфере земли снизилось на два процента за минувшие полвека. К такому выводу пришли немецкие учёные, сопоставив результаты замеров концентраций кислорода в воде за пятьдесят лет, пишет журнал Nature.

Согласно полученным данным, за 50 лет содержание кислорода в воде сократилось на 4,8 петамоль (Pmol, петамоль равен 1015 моль). На сегодняшний день концентрация газа равна 222,5 Pmol.

Стоит отметить, что концентрация кислорода неравномерна для разных глубин Мирового океана. В слоях, наиболее близких к поверхности воды, содержание газа упало сильнее всего. Учёные предполагают, что снижение концентрации в существенно степени вызвано воздействием человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа британских и австралийских учёных обнаружила в глубочайших океанических впадинах серьёзное загрязнение воды стойкими органическими загрязнителями.

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