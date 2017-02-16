Китайские ученые: ядовитый газ мог привести к массовым вымираниям на Земле

Сероводород в глубинах морей мог привести к Массовому пермскому вымиранию, которое стерло с лица Земли более 80 процентов морских форм жизни порядка 250 млн лет назад

Пекин, , 01:47 — REGNUM Китайские ученые представили гипотезу, согласно которой ядовитый газ из глубин океана мог привести к глобальному вымиранию на планете, сообщает 15 февраля агентство «Синьхуа».

Сероводород в глубинах морей мог привести к Массовому пермскому вымиранию, которое стерло с лица Земли более 80 процентов морских форм жизни порядка 250 млн лет назад, полагают ученые из Китайского университета Науки и Технологий.

Ученые проанализировали ряд гипотез, объясняющих массовые вымирания, включая падение небесного тела и вулканическую активность. Однако, в результате изучения образцов глубоководных отложений, команда обнаружила присутствие большого количества сероводорода, заявил Шень Яньань, руководитель исследования.

Смесь глубинного газа с богатой кислородом водой на поверхности является крайне ядовитой, заявил Шень.

«Сегодня сероводород присутствует в водах Мексиканского залива, Калифорнии и Индии», — говорит ученый, добавляя, что новые находки также позволят глубже понять климатические изменения.

Открытия были опубликованы в еженедельном американском журнале PNAS, где печатаются оригинальные научные исследования в различных областях науки и техники.