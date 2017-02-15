Среда, 15 Февраля 2017 года
22:29:58 МСК

Ледники Новой Зеландии набирают массу

Наука
Причина роста – низкие температуры зимой, а не количество осадков

Веллингтон, 15 февраля 2017, 21:02 — REGNUM  

За последние годы часть ледников Новой Зеландии серьезно прибавила в объеме несмотря на глобальное потепление, тогда как во всем мире ледники продолжают таять, сообщает портал Newstalk ZB. Скорее всего, причина роста — снижение среднегодовой температуры в последние годы, показало исследование, проведенное в веллингтонском Университете Виктории совместно с институтом NIWA.

За период с 1983 по 2008 гг. 58 крупнейших ледников Новой Зеландии существенно продвинулись вперед, среди них Ледник Франца-Иосифа, который рос непрерывно в течение последних 30 лет и восстановил почти половину объема, утраченного в XX веке, однако за последние несколько лет снова начал отступать. Ранее считалась, что причина роста — в повышенных осадках, однако последнее исследование показало, что причина преимущественно в низких температурах. Кроме того, на приращение массы влияет форма и высота ледника.

Ведущий автор работы Эндрю Макинтош рассказал, что пока у ученых нет ответа, с чем связан аномальный рост ледников в Новой Зеландии, при том, что в мире тенденция противоположная.

Несмотря на отмеченный прирост массы отдельных ледников, в целом ледники Новой Зеландии сократились в объеме. Так, Тасманский Ледник, на который приходится треть всего льда страны, продолжает отступать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Глобальное потепление
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаВся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн...
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Григорий КрученицкийДиктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
NB!
15.02.17
The Guardian: «Украина боится стать американской разменной монетой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»
КазаньРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
Из-за России и Трампа дружба Прибалтики и Скандинавии крепнет
СтокгольмШвеция Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Петербуржцев пугают инфекциями во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Санкт-ПетербургРоссия Профилактика заболеваний Общество
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
ещё главное