Ледники Новой Зеландии набирают массу

Веллингтон, , 21:02 — REGNUM

За последние годы часть ледников Новой Зеландии серьезно прибавила в объеме несмотря на глобальное потепление, тогда как во всем мире ледники продолжают таять, сообщает портал Newstalk ZB. Скорее всего, причина роста — снижение среднегодовой температуры в последние годы, показало исследование, проведенное в веллингтонском Университете Виктории совместно с институтом NIWA.

За период с 1983 по 2008 гг. 58 крупнейших ледников Новой Зеландии существенно продвинулись вперед, среди них Ледник Франца-Иосифа, который рос непрерывно в течение последних 30 лет и восстановил почти половину объема, утраченного в XX веке, однако за последние несколько лет снова начал отступать. Ранее считалась, что причина роста — в повышенных осадках, однако последнее исследование показало, что причина преимущественно в низких температурах. Кроме того, на приращение массы влияет форма и высота ледника.

Ведущий автор работы Эндрю Макинтош рассказал, что пока у ученых нет ответа, с чем связан аномальный рост ледников в Новой Зеландии, при том, что в мире тенденция противоположная.

Несмотря на отмеченный прирост массы отдельных ледников, в целом ледники Новой Зеландии сократились в объеме. Так, Тасманский Ледник, на который приходится треть всего льда страны, продолжает отступать.