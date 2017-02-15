Среда, 15 Февраля 2017 года
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Астрономы впервые обнаружили пульсацию звезды из-за планеты

Наука
Вокруг звезды HAT-P-2 по очень вытянутой орбите вращается газовый гигант
Я.Вермеер. Астроном. 1668 Я.Вермеер. Астроном. 1668

Вашингтон, 15 февраля 2017, 14:08 — REGNUM  Американским ученым впервые удалось зафиксировать пульсацию звезды, вызванную, предположительно, влиянием ее планеты. Речь идет о звезде HAT-P-2, находящейся в 400 световых годах от Земли, статья об исследовании опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

Как рассказала Джульен де Уит из Массачусетского технологического института Земли, атмосферы и планетарных наук, астрономам известны случаи пульсации в системах двойных сверхмассивных звезд, оказывающих влияние друг на друга. Однако еще ни разу специалисты не сталкивались с тем, чтобы звезда «вибрировала» из-за планеты.

Вокруг звезды HAT-P-2 по очень вытянутой орбите вращается газовый гигант, масса которого в восемь раз больше, чем у Юпитера. Планета входит в число наиболее массивных, известных на текущий момент.

Ученые изучили 350 часов наблюдений за звездой, выполненных космическим телескопом Spitzer в период с 2011 по 2015 год. Оказалось, что когда планета подходит к звезде на минимальное расстояние, яркость светила меняется каждые 87 минут: телескоп зафиксировал вспышки на ее поверхности. Механизм изменения яркости звезды специалистам пока непонятен.

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