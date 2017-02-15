Филиал челябинского вуза надеется вернуть аккредитацию

А пока дипломы гособразца студенты будут получать в головном вузе

Златоуст, Челябинская область, , 11:41 — REGNUM Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» в городе Златоусте будет добиваться возвращения утраченной государственной аккредитации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в вузе.

В начале февраля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по результатам проверок лишила государственной аккредитации три российских вуза, среди которых оказался филиал крупнейшего вуза Челябинской области Южно-Уральского Государственного университета в городе Златоусте.

В златоустовском филиале ЮУрГУ пояснили, что лишение лицензии и аккредитации — это разные вещи. Если вуз лишили лицензии, то он не имеет права вести образовательную деятельность, а если государственной аккредитации, то он не вправе выдавать дипломы государственного образца. Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» в городе Златоусте лишен именно госаккредитации.

«Обучать мы можем, но не имеем права выдавать соответствующие дипломы. Сейчас мы решаем этот вопрос с головным вузом», — сообщил заместитель директора по учебной работе златоустовского филиала ЮУрГУ Борис Решетников.

Пояснить причины лишения филиала аккредитации в филиале, управленец затруднился. Но пояснил, что все произошло после внеплановой проверки филиала.

«Были отправлены документы в Москву, но что-то их (Рособрнадзор — прим. ИА REGNUM ) не устроило, а что именно нам почему-то не написали», — отметил Борис Решетников.

В настоящее время филиал планирует вернуть аккредитацию, но это займет время.

«На повторную аккредитацию мы имеем право подавать документы только по истечению года после того, как получили замечания. Но, конечно, планируем восстановить аккредитацию», — пояснил замдиректора филиала по учебной работе.

Борис Решетников отметил, что выпускники филиала не останутся без дипломов гособразца, так как студентов «проведут» через головной вуз в Челябинске.

Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» в городе Златоусте был лишен государственной аккредитации по двум гуманитарным направлениям — юриспруденция и сфера обслуживания (сервис).

В настоящее время в златоустовском филиале ЮУрГУ обучаются 1042 студента. Большая часть из Златоуста. Примерно 50−60 студентов из близлежащих населенных пунктов. По гуманитарному направлению обучаются примерно 50 на 50 бюджетников и тех, кто учится на коммерческой основе. На инженерно-техническом направлении превалируют бюджетные места, так как «кусается» стоимость обучения, которая на некоторых специальностях достигает 112 тыс. рублей, что является непосильным бременем для желающих обучаться на инженеров.

Оттока студентов в головной вуз в Челябинск, как пояснили в ректорате, не наблюдается. Скорее наоборот, студенты, прожив некоторое время в Челябинске, понимают, что в Златоусте, у себя дома, затрат на обучение меньше, так как не нужно оплачивать съём жилья и нести прочие сопутствующие расходы в другом городе.

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