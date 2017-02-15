Индия поставила рекорд, одновременно выведя на орбиту 104 спутника

Нью-Дели, , 08:41 — REGNUM

Ракета-носитель Polar, запущенная Индией, вывела на орбиту 104 спутника. Такое количество одновременного вывода на орбиту является рекордным, сообщает Синьхуа,

Уточняется, что запуск произведён 15 февраля с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана (остров Шрихарикота в Бенгальском заливе, штат Андхра-Прадеш, Индия). Polar вывел на орбиту основной спутник (714 кг) и ещё 103 спутника (общая масса 664 кг).

Дополнительные «наноспутники» произведены, в основном, в других странах: большая часть — в США (96 спутников), а также в Казахстане, Израиле, ОАЭ, Швейцарии и Нидерландах.

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