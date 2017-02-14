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Минобрнауки РФ выделено 8,5 млрд рублей на проекты НТИ

Наука
Еще 4 млрд рублей могут быть направлены на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы
Деньги
jackmac34
Деньги

Москва, 14 февраля 2017, 15:36 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ Минобрнауки России направляются 8,5 млрд рублей для предоставления субсидий на реализацию ключевых проектов «дорожных карт» Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщается на сайте правительства РФ.

В федеральном бюджете на 2017 год на реализацию ключевых проектов «дорожных карт» Национальной технологической инициативы (далее — НТИ) предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 12,5 млрд рублей.

Минобрнауки России направляются 8,5 млрд рублей из этих средств для предоставления субсидий на реализацию проектов в рамках «дорожных карт» НТИ.

Оставшиеся средства в объёме 4 млрд рублей могут быть направлены на государственную поддержку центров НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций (2 млрд рублей), а также на предоставление Фондом содействия инновациям грантов на проведение НИОКР в целях реализации «дорожных карт» НТИ (2 млрд рублей).

Минобрнауки совместно с Минфином РФ поручено представить соответствующие предложения в отношении этих оставшихся средств при внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

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