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«Библейские» сосуды «помнят» о внезапных скачках магнитного поля Земли

Наука
В 730-701 годах до нашей эры сила магнитного поля упала на 27%

Тель-Авив, 14 февраля 2017, 12:27 — REGNUM  В глине, которую мастера библейских времен использовали для изготовления посуды, запечатлена информация о процессах в магнитном поле Земли, включая те, о которых ученым не удавалось узнать при исследовании горных пород. Статья израильских археологов, узнавших о неожиданных эпизодах повышения и понижения силы магнитного поля в истории планеты, опубликована в журнале PNAS.

Группа специалистов под руководством Эреца Бен-Йосефа из университета Тель-Авива исследовала глиняные сосуды, найденные при раскопках древнеиудейского города Рамат Рахель. В период с 8 по 2 век до нашей эры этот город являлся активным центром торговли.

По атомам железа и гранулам железосодержащих пород, находящихся в глине, специалисты могут определить ориентацию магнитного поля Земли и его силу в тот или иной период. Зная примерные даты изготовления посуды из Рамат Рахель, ученые сделали неожиданное открытие. Оказалось, что в конце 6 века до нашей эры произошел неожиданный всплеск в силе магнитного поля — по сравнению с текущим моментом она возросла в два раза. Затем, в 730−701 годах до нашей эры сила магнитного поля упала на 27%, этот процесс занял всего 30 лет.

Как отмечают ученые, такое колебание было не единственным. Такие точные замеры помогут геологам лучше понять процесс изменений в магнитном поле планеты и выяснить, какое влияние они оказывали на живые организмы и развитие древних цивилизаций.

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