Учёные нашли в Марианской впадине ядовитые загрязнители

Лондон, , 09:57 — REGNUM Группа британских и австралийских учёных обнаружила, что в глубочайших океанических впадинах вода сильно загрязнена ядовитыми соединениями — стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), пишет журнал Nature Ecology & Evolution.

Об уровне загрязнения свидетельствует состав тканей животных, обитающих на больших глубинах. Так, в качестве примера приводится анализ жировых тканей бокоплавов, или амфиподов (Amphipoda), обитающих в районе Марианской впадины. Выяснилось, что уровень загрязнения ядовитыми химическими веществами у этих организмов очень высок.

Речь идёт о таких СОЗ как полихлорированные дифенилы и полибромдифениловые эфиры (содержат галогены). Вероятно, в воду эти соединения попали из пластмассовых отходов, упавших в океан.

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