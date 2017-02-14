Археологи готовы раскрыть последние тайны гробницы Тутанхамона

По одной из версий, в скрытой комнате находится гробница Нефертити — легендарной царицы Египта

Каир, , 08:19 — REGNUM Группа специалистов собирается приступить к поиску тайных помещений в гробнице фараона Тутанхамона, которая была открыта в 1922 году. В исследовании будут задействованы радары, способные проникать почти на 10 м, сообщает портал Seeker.

Тестирование оборудования намечено на конец февраля, непосредственное исследование археологи начнут к концу текущего года. Новое исследование станет третьим за последние два года. В 2015 году ученые предположили, что в гробнице Тутанхамона есть скрытые комнаты. Дело в том, что сканирование гробницы показало присутствие металлических и органических предметов между стенами. Вероятно, именно там могут быть скрытые помещения.

В настоящее время правительство Египта позволило ученым выполнить полное и окончательное исследование как места захоронения фараона, так и прилежащей территории. По одной из версий, в тайной комнате находится гробница Нефертити — легендарной царицы Египта, умершей 10 годами раньше Тутанхамона.

«Кто знает, что может находиться под землей. Это будет последнее исследование. Мы найдем ответ с вероятностью в 99%», — говорят специалисты.

Напомним, 6 ноября 1922 года британский археолог и египтолог Говард Картер и его соотечественник, собиратель древностей Джордж Карнарвон обнаружили могилу Тутанхамона — фараона Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, период правления которого пришелся, предположительно, на 1332—1323 годы до н. э. Находка стала итогом шестилетней поисковой экспедиции и главной сенсацией современной египтологии.

Читайте ранее в этом сюжете: Два тайных помещения обнаружены в гробнице Тутанхамона