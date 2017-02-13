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Астрономы впервые наблюдали первые часы жизни сверхновой звезды

Наука
Ученые впервые увидели газовую оболочку вокруг умирающей звезды

Тель-Авив, 13 февраля 2017, 21:11 — REGNUM  Астрономы впервые наблюдали вспышку сверхновой в первые часы после ее возникновения и проследили за ударной волной, «разгоняющей» электроны в останках выброшенной звезды, сообщает журнал Nature Physics.

До этого времени проследить первую фазу возникновения сверхновых не удавалось, так как они успевали разрушить часть своего выброса до того момента, как ученые заметили их вспышку.

Сотрудники израильского Института науки Вейцмана в Реховоте получили фотографии первых трех часов жизни и первые спектральные данные сверхновой iPTF 13dqy в созвездии Пегаса в галактике NGC 7610. Она расположена в 160 миллионах световых лет от Млечного Пути, и ученым удалось детально изучить вспышку, используя телескоп Swift и оборудование наземной Паломарской обсерватории.

Эту сверхновую астрономам удалось быстро обнаружить, поэтому ученые успели рассмотреть газовые оболочки, оставшиеся от ее прародителя за несколько миллионов лет перед смертью звезды.

Их наблюдения показали, что диаметр шара, состоящего из газа и пыли равен значению около 20 световых минут, или порядка 360 миллионов километров, что соответствует удалению от Солнца главного пояса астероидов между Юпитером и Марсом.

Полученные данные позволят ученым точнее предсказывать время взрыва сверхновых, особенно ближайшего к Земле кандидата на эту роль — красного супергиганта Бетельгейзе в созвездии Ориона в 640 световых годах от Земли.

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