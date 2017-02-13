Математикам из США удалось решить главную задачу геофизики

Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Трехмерная обратная кинематическая задача, заинтересовавшая математиков больше ста лет назад, теперь не является неразрешимой. Найти решение задачи, имеющей большое значение для современной сейсмологии, удалось Андрашу Васи из Стэнфордского университета в США, сообщает издание Nature News.

Васи и двое его коллег представили свою работу на семинаре, прошедшем в начале февраля в Университетском колледже Лондона. В рамках трехмерной обратной кинематической задачи ученым нужно было определить скоростные характеристики среды, зная время распространения волны вдоль геодезических линий, то есть кратчайших кривых между двумя точками в метрическом пространстве, а также координаты источника и приемника.

Математики представили среду, в которое происходит распространение возмущения, в виде своего рода слоев. Скорость для каждого из них ученые определяли поэтапно, получив таким образом решение и доказав, что оно единственно верное. По словам Васи, на текущий момент исследование изучают эксперты.

Решение, полученное математиками, позволит с более высокой точностью определять внутреннее строение Земли. Кроме того, оно пригодится сейсмологам, изучающим природу мантийных плюмов — горячих потоков, перемещающихся от основания мантии у ядра Земли к поверхности планеты.