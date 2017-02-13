Китай готов к запуску первого отечественного космического грузового корабля

Запуск аппарата запланирован на апрель 2017 года

Пекин, , 14:57 — REGNUM Национальное космическое агентство КНР опубликовало заявление, согласно которому первый китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» доставлен на стартовую площадку космодрома Вэньчан и готов к запуску. Ракета-носитель Long March-7, которой предстоит вывести аппарат на орбиту, будет доставлена на космодром уже в середине марта.

В настоящее время сотрудники космодрома ведут последние предполетные приготовления и тестируют системы «Тяньчжоу-1». Запуск аппарата запланирован на апрель 2017 г., пишет «Синьхуа».

Ожидается, что «Тяньчжоу-1» доставит топливо и другой полезный груз на китайскую станцию «Тяньгун-2». Согласно данным, предоставленным Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, взлетная масса первого китайского грузового аппарата составит 13 тонн, «Тяньчжоу-1» способен доставить на орбиту до 6 тонн полезного груза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китайское национальное космическое агентство опубликовало заявление, согласно которому первый китайский космический «грузовик» полностью собран и готов к транспортировке.

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