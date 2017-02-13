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Российские ученые нашли способ создания сверхмощной взрывчатки

Наука
Некоторые виды нитридов проявляют свойства, сходные с полимерным азотом

Москва, 13 февраля 2017, 14:50 — REGNUM  Российские специалисты в области химии и физики, а также их зарубежные коллеги установили, каким образом можно получить «идеальную» взрывчатку. Соединения из азота, гафния или хрома, обладающие совершенными характеристиками, могут быть получены при сравнительно низком давлении, говорится в статьях, приведенных в журналах Physical Review B и Journal of Physical Chemistry Letters.

Как рассказал профессор Сколтеха и МФТИ Артем Оганов, коллектив ученых выполнил ряд работ, в которых затрагиваются свойства полинитридов металлов. Это перспективный класс высокоэнергетических веществ, которым необходимы на порядок меньшие давления, чем чистому полимерному азоту.

«Эта находка возвращает к одному из святых Граалей в материаловедении, поиску полимерного азота, идеального высокоэнергетического материала», — пояснил специалист.

Во взрывчатых веществах с высокими характеристиками, включая пластид и тротил, присутствует азот. При этом количество энергии, которое выделится при взрыве, зависит от числа атомов азота в соединении и количества их необычных связей. Таким образом, некую идеальную взрывчатку, состоящую только из атомов азота, ученые называют «полимерным азотом».

Такое вещество получил в 2004 году российский физик Михаил Еремец, однако давление при этом превышало 1 млн атмосфер. Оганов и его коллеги выяснили, что некоторые виды нитридов, в которых атомы азота особым образом соединены с атомами хрома, циркония или гафния, проявляют свойства, сходные с полимерным азотом. Однако для их получения достаточно давления в 150−220 тыс. атмосфер, при этом соединения сохраняют полустабильное состояние при обычных условиях.

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