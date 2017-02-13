В Москве непогода: объявлен «жёлтый» уровень опасности
14 февраля в Москве будет облачно, местами возможна гололедица
Москва, 13 февраля 2017, 13:54 — REGNUM В Московском регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен «жёлтый» уровень опасности. Столицу и окрестности ожидает сильный ветер и снег, сообщает Гидрометцентр России.
Такой уровень опасности говорит о потенциальном риске, связанном с метеоусловиями. «Желтый» уровень объявлен и в соседних с Москвой регионах: Владимирской, Тверской, Ивановской, Костромской, Калужской и Смоленской областях.
По данным синоптиков, 14 февраля в Москве будет облачно, местами возможна гололедица. Температура ночью −6…−4° С, днем 0…2 °С. Ночью пройдет снег, местами — метель, днем незначительные осадки. Ветер будет дуть ночью западный 7−12 м/с, днём — северный 7−12 м/с, местами порывы достигнут 15−20 м/с.
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