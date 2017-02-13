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Ученые из РФ создали препарат от рассеянного склероза

Наука
Российские эксперты научились загружать пептидные фрагменты основного белка миелина в липосомы

Москва, 13 февраля 2017, 08:35 — REGNUM  В Российской Федерации ученые разработали первый отечественный препарат, который, возможно, поможет в борьбе с рассеянным склерозом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замдиректора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академика Александра Габибова.

По его словам, препарат под названием «ксемус», разработанный совместно с санкт-петербургской компанией «Фармасинтез», проходит финальную стадию клинических испытаний и может появиться на рынке через 3 года.

«Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно, — говорит Габибов. — Среди них особое место занимает такое нейродегенеративное воспалительное заболевание, как рассеянный склероз. В ходе прогрессии у заболевшего вырабатываются аутоантитела на собственные белки».

По его словам, российские эксперты научились загружать пептидные фрагменты основного белка миелина в липосомы, благодаря чему больные рассеянным склерозом смогут вести активную социальную жизнь.

«Клинические испытания показывают, что это срабатывает», — говорит Габибов.

Ожидается, что российский препарат будет включен в систему ОМС и доступен пациентам с рассеянным склерозом бесплатно.

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