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Названо животное, способное пережить все катаклизмы на Земле

Наука
Последнее массовое вымирание видов, известное как мел-палеогеновое, произошло около 65,5 млн лет назад
Губки
Иллюстрация: (cc Jagottsicher
Губки

Лондон, 10 февраля 2017, 13:03 — REGNUM  За всю историю Земли на планете пять раз происходила массовая гибель растительного и животного мира. Такие «апокалипсисы» удалось пережить лишь одному живому организму — морским губкам, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Ученые отмечают, что последнее массовое вымирание видов, известное как мел-палеогеновое, произошло около 65,5 млн лет назад. В этот период на земле исчезли не только динозавры, но и все крупные наземные и морские рептилии.

Около 443 млн лет назад произошло ордовикское вымирание — тогда погибли 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных. За массовой гибелью живых существ следует эволюционный взрыв, когда освободившиеся экологические ниши занимают выжившие виды. Вместе с тем, подробности этих древних процессов ученым почти неизвестны.

Однако Джозефу Боттингу из Национального музея Уэльса в Кардиффе (Великобритания) и его коллегам удалось обнаружить своего рода «кладбище» древних существ в китайской провинции Чжэцзян, где в Ордовикский период плескалось мелкое море. Ученые нашли целый пласт пород, состоявший из останков морских губок примерно сотни разных видов.

По мнению ученых, разнообразие губок говорит о том, что эти существа способствуют восстановлению экосистемы Земли после каждого массового вымирания видов. А значит, в случае очередной масштабной катастрофы они вновь могут выжить и доминировать в океанах, пока биосфера не восстановится.

Как пояснил Боттинг, морские губки столь живучи потому, что могут существовать в условиях значительных колебаний температур и почти полного отсутствия в воде кислорода.

«В свою очередь, их источником пищи являются частицы органики в воде, чье количество должно было резко увеличиться в океане после массовой гибели других животных», — пояснил специалист.

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