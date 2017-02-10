Скончался один из создателей МРТ Питер Мэнсфилд — биография

Лондон, , 10:49 — REGNUM В Великобритании на 84-году жизни скончался один из изобретателей метода магнитно-резонансной томографии Питер Мэнсфилд. С 1964 года ученый работал в Ноттингемском университете, где занимался изучением ядерного магнитного резонанса (ЯМР), а в 2003 году, вместе с Полом Лотербуром, получил Нобелевскую премию в области медицины за разработку метода МРТ.

Питер Мэнсфилд родился 9 октября 1933 года в Лондоне. Во время службы в армии юношу заинтересовало ракетостроение. В 1959 году он завершил обучение в лондонском Колледже королевы Марии, а спустя три года получил степень доктора философии и выпустил диссертацию, посвященную разработке ЯМР-спектрометра. Темой ЯМР-спектрометрии Мэнсфилд продолжил заниматься и в Ноттингемском университете, в 1994 году став его почетным профессором.

В 1952 году Феликс Блох и Эдвард Парселл стали лауреатами Нобелевской премии по физике за развитие метода ЯМР, однако до исследований Мэнсфилда и Лотербура метод использовали, в основном, для исследования молекулярной структуры.

Мэнсфилду удалось показать, как можно математически обработать радиосигнал, получаемый от прибора, и преобразовать его в изображение. В результате на основе исследований Лотербура и Мэнсфилда ученые смогли получать изображения всего организма.

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