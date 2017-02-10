В Великобритании скончался один из изобретателей МРТ Питер Мэнсфилд

Лондон, , 02:14 — REGNUM В Великобритании в возрасте 83 лет скончался один из создателей магнитно-резонансной томографии, физик Питер Мэнсфилд. Об этом сообщается на официальном сайте Ноттингемского университета, в котором учёный работал с 1964 года.

Питер Мэнсфилд вместе с американским химиком Полом Лотербуром в 2003 году стал лауреатом Нобелевской премию по медицине за изобретение МРТ — метода получения изображения внутренних органов и тканей.

Лотербур в 1973 году описал способ получения томографических изображений при помощи ядерного магнитного резонанса, а Мэнсфилд разработал технику, которая позволила ускорить процесс сканирования и улучшить качество получаемого изображения.