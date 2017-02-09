Ученые проведут расширенное изучение сейсмоопасного района на севере Индии

Число сейсмографов будет увеличено более чем в шесть раз

Нью-Дели, , 21:38 — REGNUM Ученые увеличат число сейсмографов в индийском штате Уттаракханд более чем в шесть раз в рамках расширенного изучения Гарвал-Кумаонских Гималаев, сообщает 9 февраля The Hindu.

«Мы только что получили разрешение на установку от 100 до 150 сейсмографов в районе Гарвал-Кумаонских Гималаев. У нас есть несколько гипотез, которые мы должны проверить», — заявил директор Национального центра сейсмологии Индии В.К. Гахлаут.

Напомним, на данный момент в северном штате Уттаракханд находится около 20 сейсмологических станций. Данный регион находится в сейсмоактивной зоне, поскольку находится на стыке двух тектонических плит — Индостанской и Евразийской.

В 1991 году в городе Уттаркаши, который расположен в штате Уттаракханд, произошло землетрясение магнитудой 6,8, около 700 человек погибли. В том же году в соседнем округе Чамоли произошло землетрясение в результате которого погибли 100 человек.

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