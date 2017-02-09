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За гомеопатию вступились Минздрав, Нацмедпалата и пациенты

Наука
Всемирная Организация Здравоохранения и Минздрав РФ по-прежнему признают гомеопатию

Москва, 9 февраля 2017, 18:07 — REGNUM  Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». «Этот документ не был согласован с большинством членов комиссии, и публикация данного документа не может считаться выражением мнения всей комиссии и, тем более мнением Российской академии наук», — заявил «Медицинской газете» академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников. По его словам, на заседании комиссии содержание меморандума не обсуждалось. «С большинством ученых-медиков, членов комиссии РАН полженауке — а я тоже один из них — этот скороспелый релиз не был согласован, его появление стало для нас полной неожиданностью. Исходя из этого, данный документ может расцениваться исключительно как коллективное письмо обеспокоенных ситуацией некоторых медиков и представителей общественности, но не как точка зрения Российской академии наук», — заявил Колесников. Однако меморандум вызвал большой общественный резонанс. Среди защитников гомеопатических средств оказались заместители министра здравоохранения Татьяна Яковлева и глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Сразу же после публикации меморандума Леонид Рошаль в своем твиттере написал: «Не торопитесь закапывать всю гомеопатию. Это не нужно. Со мной согласятся миллионы». Всемирная Организация Здравоохранения признает гомеопатию, также ее признает и Минздрав России, заявила Татьяна Яковлева. «К нам в министерство здравоохранения такого заключения не поступало, если оно поступит, мы, естественно, его будем изучать, — сказала чиновница. — Если прием ведет специалист, незнающий гомеопатии, который не прошел специализацию и обучение, вот тогда это лженаука».В настоящее время методы гомеопатии в той или иной степени разрешены к применению в большинстве стран мира, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. По его словам, глава Минздрава Вероника Скворцова поручила сформировать рабочую группу, которая займется выработкой предложений по дальнейшему регулированию гомеопатии. В рабочую группу войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии. Пациенты также вступились за методы гомеопатии. На сайте change.org появилась петиция «Оставить гомеопатические препараты в списке лекарственных средств», которая за три дня собрала более 7 тысяч подписей. «Мы выступаем против какого-либо давления на гомеопатов, вмешательства в их работу, ограничения движения гомеопатических препаратов и удаления их из списка лекарственных средств, — говорится в послании. Доказательством эффективности гомеопатии служат многочисленные и подтвержденные факты выздоровления пациентов. Мы считаем, что данные инициативы выгодны фармакологическим компаниям, которые в нынешнее сложное экономическое время зачищают рынок от конкурентов».

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Споры о научности гомеопатии
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