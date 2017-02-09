Жители РФ увидят полутеневое затмение Луны в ночь на 11 февраля

Солнце практически полностью скроется за Землей и свечение северных областей Луны будет ослаблено

Москва, , 15:19 — REGNUM В ночь с 10 на 11 февраля жители всех регионов России, кроме Дальнего Востока, смогут полюбоваться астрономическим явлением — полутеневым затмением Луны. Об этом сообщает 9 февраля пресс-служба Московского планетария.

«Во время полутеневого затмения 11 февраля 2017 года Луна не вступит в тень Земли, а лишь полностью погрузится в ее полутень», — говорится в сообщении.

В случае, если погода будет благоприятной — ясной и безоблачной, наблюдатель сможет увидеть небольшое потемнение верхнего края лунного диска. Это произойдет потому, что Солнце практически полностью скроется за Землей и свечение северных областей Луны будет ослаблено.

Полутеневое затмение начнется в 01:34 мск и продлится до 05:53 мск 11 февраля. Чтобы увидеть полное затмение Луны, жителям России и других районов Земли придется подождать до 31 января 2018 года.