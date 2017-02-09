Под ледником Туэйтс в Антарктиде обнаружены озера

Брюссель, , 14:22 — REGNUM В Антарктиде под ледником Туэйтс обнаружены четыре озера, которые связаны между собой. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.

«С помощью нового способа применения спутника CryoSat было установлено, как озера под ледником Туэйтс «впадают» в море Амундсена (…), — говорится в сообщении. — Благодаря этой новой информации ученые смогут понять больше о том, что происходит под поверхностью льда и как быстро ледники движутся к океану».

Ученые считают, что общая площадь поверхности озер, расположенных подо льдом, составляет около 700 кв. км, а объем попавшей из них в океан жидкой воды составляет примерно 3,5 кубических километра.