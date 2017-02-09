Китайские археологи обнаружили захоронения возрастом более 2 тыс. лет

Чэнду, Китай, , 13:37 — REGNUM Сотрудники Археологического института при Академии наук КНР сообщили об обнаружении древних захоронений, возраст которых может составлять 2,2 тыс. лет. Погребальный комплекс был обнаружен на территории уезда Пуцзян провинции Сычуань.

Площадь древнего кладбища составляет не менее 10 тыс. кв. метров. Археологи обнаружили 60 могил, в каждой из которых были найдены лодкообразные гробы длинной 4−7 метров, пишет «Синьхуа».

«В ходе раскопок нами были обнаружены многочисленные артефакты — предметы погребальной утвари, в том числе посуда, оружие и предметы быта», — сообщил журналистам археолог Гун Айвэй.

По мнению исследователей, погребальный комплекс может относится к периоду Борющихся царств (475−221 гг. до н. э.).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 г. на территории провинции Сычуань обнаружено крупное древнее захоронение. Китайские археологи сообщили о 89 захоронениях, возраст которых превышает 4,5 тыс. лет.

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