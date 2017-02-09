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На Восточном начался монтаж оборудования для нового пуска

Наука
Ведётся монтаж технологического оборудования для разгонного блока «Фрегат»

Благовещенск, 9 февраля 2017, 10:22 — REGNUM  На космодроме Восточный (Амурская область) начали монтировать оборудование для проведения нового пуска. Об этом сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») начали монтаж технологического оборудования для разгонного блока «Фрегат» в сооружениях Стартового и Технического комплексов космодрома Восточный», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что оборудование произведено научно-производственным объединением ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина». Оно размещается в помещениях командного пункта, стартового сооружения Стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов Унифицированного технического комплекса.

В ЦЭНКИ уточнили, что уже к концу апреля монтаж планируется закончить. За ним последуют автономные и комплексные испытания.

Работы сопровождают специалисты «ЦЭНКИ». «Авторский надзор по монтажу технологического оборудования осуществляют сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КБ «Мотор», филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — НИИСК, НПО «им. С.А.Лавочкина», НПЦ АП», — уточнили в Центре.

Напомним, ФГУП «ЦЭНКИ», которое входит в госкорпорацию «Роскосмос», специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами РФ. На предприятии работает около 14 тысяч человек.

Космодром «Восточный»это первый в России гражданский космодром. Он строится в 180 км от Благовещенска. Площадь объекта — порядка 700 квадратных километров.

28 апреля минувшего года с Восточного состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». За ним наблюдал президент России Владимир Путин.

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