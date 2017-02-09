Компания Apple создает наушники-колонки‍

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Инженеры американской корпорации Apple изобрели наушники, которые могут превращаться в колонки. Об этом, как передает Planet Today, свидетельствует патентная заявка Apple.

«Девайс, похожий на обыкновенные наушники, способен трансформироваться в портативные беспроводные громкоговорители — для этого необходимо всего лишь нажать на специальную кнопку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты компании разрабатывают предохранительный механизм, который будет отключать режим колонок, если наушники находятся на голове.

Иностранные СМИ отмечают, что существование патента вовсе не означает, что такой девайс будет выпущен в обозримом будущем.