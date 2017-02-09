Четверг, 09 Февраля 2017 года
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Астрономы МГУ им. Ломоносова создали каталог 800 тыс. галактик

Наука
Этот каталог — самый большой в мире однородный набор данных для галактик
Галактика
WikiImages
Галактика

Москва, 9 февраля 2017, 09:53 — REGNUM  Российские астрономы из МГУ имени М.В.Ломоносова совместно с французскими коллегами создали каталог RCSED, в который вошла информация о 800 тыс. галактик, сообщает пресс-служба российского вуза.

Этот каталог — самый большой в мире однородный набор данных для галактик. Обратившись к каталогу, можно узнать о составе каждой галактики и яркости звезд в диапазонах длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного.

Автор проекта, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Иван Катков, уточнил, что реализовать проект удалось благодаря применению междисциплинарных подходов работы с большими данными (big data).

Описание каталога RCSED представлено в журнале The Astrophysical Journal Supplement. В ближайшее время каталог пополнится данными о еще 300−400 тыс. галактик из архива Hectospec.

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