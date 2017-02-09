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Музыка и наркотики сходным образом действуют на мозг — ученые

Наука
При этом задействуются одни и те же зоны коры и глубинных слоев мозга

Оттава, 9 февраля 2017, 08:46 — REGNUM  Прослушивание любимых музыкальных композиций воздействует на «центр удовольствия» в мозгу человека, при этом эффект получается подобным тому, что вызывается приемом наркотических средств. К такому выводу пришли канадские специалисты из университета Макгилла в Монреале, статья об исследовании приведена в журнале Scientific Reports.

«Мы впервые показали, что внутренние опиаты мозга напрямую связаны с чувством удовольствия от прослушивания музыки», — отмечает Дэниел Левитин.

По словам Левитина, ранее ученые отметили, что общение с друзьями, занятие любовью и даже религиозные чувства воздействуют на мозг подобно психотропным препаратам. Дело в том, что при таких процессах задействуются одни и те же зоны коры и глубинных слоев мозга. Ряд нейрофизиологов предположили, что и проигрывание музыки воздействует на человека сходным образом.

Канадские специалисты решили проверить это на практике, дав добровольцам препарат налтрексон. Вещество, применяемое медиками для подавления эффекта передозировки наркотиков, блокирует те рецепторы, на которые обычно действуют молекулы психотропных веществ.

Часть добровольцев действительно приняли налтрексон, однако другим была дана таблетка-пустышка. После этого участники прослушали любимую музыку. Выяснилось, что из-за блокады опиоидных рецепторов в мозге добровольцев удовольствие от восприятия музыки упало, в среднем, на 14 пунктов по 100-балльной шкале. Результат опыта, считают ученые, подтвержает гипотезу о том, что сходство между наркотиками и «рок-н-роллом» с точки зрения действия на мозг и в самом деле существует.

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