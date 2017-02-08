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«Просвещение» отчиталось о росте

Наука
В 2016 г. совокупный тираж издательства вырос до 79,12 млн экземпляров
Книги
Иллюстрация: Pixabay.com
Книги

Москва, 8 февраля 2017, 17:55 — REGNUM  Издательство «Просвещение» по итогам 2016 года увеличило свой совокупный тираж на 16,4% — до 79,12 млн экземпляров, сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ. В 2015 году этот показатель составлял 67,96 млн экземпляров. «Просвещение» в течение последнего времени уверенно демонстрирует рост выпускаемой продукции, отмечает ПРАЙМ. «В 2016 году издательством было выпущено 79,12 млн экземпляров продукции, среди которых учебники — 30,33 млн экземпляров, а также рабочие тетради, учебные и методические пособия, картографические издания совокупным тиражом 48,79 млн экземпляров», — заявила директор по производству издательства Ольга Морозова.

Итоговые цифры «Просвещения» по тиражу за прошлый год, отмечает ИА «Росбалт», даже выше, чем ранее сообщали специалисты отрасли. Так, директор Российской книжной палаты (РКП) Елена Ногина, подводя итоги работы отрасли в 2016 году в интервью ТАСС, ранее отмечала, что в РКП было зарегистрировано 4657 наименований вышедших в 2016 году книг «Просвещения» тиражом 60 849,36 тыс. экземпляров (у двух других лидеров в этой области у «Эксмо» — 8385 и 41 461,04 тыс., у АСТ — 7198 и 34 275,24 тыс. соответственно). В пресс-службе «Просвещения» прокомментировали, что Книжная палата продолжает регистрацию тиражей издательства, вышедших в 2016 году.

В целом, по словам Ногиной, около 117 076 наименований книг и брошюр было издано в России в 2016 году, что на 4% больше, чем в 2015 году. «Статистика 2016 года очень утешительная — по количеству названий мы почти на 4% опережаем 2015 год. То есть кризис, о котором много говорят, в книгоиздании не силен», — заявила Ногина, отметив, что тенденция к росту наименований выпущенных в стране книг началась в 2014 году. В то же время количество тиражей сократилось на 2,8% и составило 446 274,4 тыс. экземпляров. «По тиражам мы меньше, но это мировая практика, потому что применяют другие, современные технологии, например, книги по требованию, под заказ», — пояснила директор Российской книжной палаты.

Издательство «Просвещение» было создано в 1930 году и сейчас является одним из крупнейших в России производителем учебной литературы и пособий. За все время существования издательством было выпущено более 10 млрд экземпляров учебников и учебных пособий.

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Книгоиздание
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