Физики рассказали о перспективе создания точнейших атомных часов

Лозанна, Швейцария, , 15:32 — REGNUM Учёным удалось получить измерение времени без использования часов. В основе — измерение промежутка времени, который требуется возбуждённому электрону для фотоэмиссии, пишет журнал Physical Review Letters.

Комментируя результаты полученных измерений, сотрудник Федеральной политехнической школы (Лозанна, Швейцария) Хуго Дил заявил, что открытие поможет как лучше изучить фотоэмиссию, так и создать новые методы спектроскопии. Теперь учёные смогут создать атомные часы, которые не будут зависеть от точности работы лазеров.

До сих пор отсчёт времени вёлся за счёт колебаний двух ионов, находящихся в одной электромагнитной «ловушке». При выстреле по заряженным атомам из лазера фиксировались два состояния, по колебаниям которых и определялось время.

У этой методики есть недостатки. В том числе — зависимость от точности испускания лазерных вспышек. Теперь эту проблему удастся обойти.