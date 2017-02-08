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На исследования в сфере экологии в Оренбуржье выделяют 3 млн рублей

Наука
Несмотря на достаточно напряженный бюджет, в 2017 году сохранены все основные программы государственного финансирования научных исследований

Оренбург, 8 февраля 2017, 14:29 — REGNUM  В Оренбургской области по итогам 2016 года грантовую поддержку в размере свыше 12 миллионов рублей получили разработки в области биотехнологии и медицины. Столько же средств выделено на проекты в сфере агротехнологий. С учетом того, что 2017 год официально объявлен в России Годом экологии, на исследования в этой области направлено около 3 миллионов рублей. Кроме того, поддержку получили проекты в области сопровождения одаренных детей и педагогики, адаптации инвалидов, а также работа по изучению исторического прошлого Оренбургской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Для дальнейшего развития науки и научно-образовательного пространства региона губернатор поручил совету ректоров, областному министерству образования и совету молодых ученых определить главные на сегодня задачи и выстроить Стратегию научно-технологического развития Оренбургской области. Для этого необходимо создать межвузовские научные коллективы, а также привлечь к данной работе представителей бизнес-сообщества.

Министр образования Оренбургской области, заведующий кафедрой истории Оренбургского государственного университета (ОГУ) Вячеслав Лабузов назвал науку той отраслью, «которая в конечном счете определяет наше будущее, будущее региона и всей страны».

«В прошлом году ученые университета (ОГУ — прим. ИА REGNUM) по праву заняли ведущее положение в регионе среди коллег: большую часть грантов, которые выделяет правительство Оренбургскойобласти (41 миллион рублей), получили представители ОГУ за вклад в развитие науки Оренбуржья и России в целом», — сказал Лабузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Как отметил проректор по научной работе ОГУ Виктор Жаданов, научно-исследовательские работы выполнялись по 54 научным направлениям в 12 отраслях науки. ОГУ и три его филиала вошли в Национальный рейтинг университетов, оставшись на прежнем месте, причем количество вузов увеличилось.

Оренбургские ученые из лаборатории «Биоматерия» ОГУ ко Дню науки представили уникальную для России разработку — «Систему биологического омоложения Doctor Ram». Комплекс, состоящий из капсул и трех видов кремов, поможет предотвратить преждевременное старение организма.

Данный препарат лечебной косметологии изготовлен с помощью технологии получения липосом, содержащих комплекс молекул — ДГЭА (молекула биологического возраста организма человека), гиалуроновой кислоты и метаболических пептидов.

«Для себя мы ставим принципиальные задачи завершать научные исследования созданием новых продуктов для сектора реальной экономики, — признался доктор биологических наук Рамиль Рахматуллин, — так случилось и на этот раз. Мы разработали космоцевтический препарат «Система биологического омоложения Doctor Ram» и начали его стартовое производство в ОГУ. К препарату проявляют интерес потребители не только в нашей области, и я надеюсь, это станет основанием для реализации наших планов по организации фармацевтического производства в нашем родном Оренбуржье».

Добавим, общая сумма выделенных средств на гранты в 2016 году составила 33,2 миллиона рублей. Авторитетный экспертный совет конкурса поддержал биотехнологии и медицинскую науку, направив свыше 12 миллионов рублей на прикладные и фундаментальные исследования. Столько же было потрачено на технические проекты и разработки в сфере агротехнологий.

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