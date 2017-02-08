Смертность от гриппа: Минздрав просит подождать с выводами до весны

Москва, , 16:30 — REGNUM В 2015 году от гриппа и острых респираторных заболеваний (ОРЗ), по данным Росстата, умерли 477 человек, а в 2016 году — 1079 человек: в 2,3 раза больше При этом, как сообщает РБК, на закупку противогриппозных вакцин государство в прошлом году потратило более 4 млрд рублей против 3,4 млрд в 2015 году.

В Минздраве предлагают не делать поспешных выводов, почему выросла смертность при росте расходов на вакцинацию, а подождать до весны, так как корректно сравнивать заболеваемость и смертность от гриппа не год к году, а сезон к сезону: с осени одного года до весны следующего. На результатах наверняка сказалась вспышка гриппа опасного штамма А (H1N1) в первые недели 2016 года в 74 регионах, что и побудило Минздрав резко увеличить закупки противогриппозной вакцины на осеннюю прививочную кампанию, поясняет издание.

Статистически неопровержимый значительный спад тяжести последствий эпидемий гриппа в последние годы с расширением масштабов вакцинации вроде бы не позволяет усомниться в эффективности прививок. Однако искать причины роста смертности специалистам Миздрава все равно придется. Известно, что многие прежде эффективные антибиотики ныне признаны бесполезными. Специалисты предполагают, что и ранее созданные противогриппозные вакцины могут перестать создавать защитный барьер перед инфекцией. Ведомству придется серьезно проанализировать результаты эпидсезона, иначе еще более вырастет число людей, считающих противогриппозные прививки скорее вредными, чем полезными.

В целом, согласно данным Росстата, опубликованным 2 февраля, общая смертность населения в 2016 году незначительно снизилась по сравнению с 2015 годом: с 13,1 случая на 1 тыс. человек до 12,9 случая (всего умерло в 2015 году — 1,91 млн человек, в 2016 году — 1,89 млн). Минздрав в программе 2014 года «Развитие здравоохранения» был настроен оптимистичнее, предполагалось снизить смертность в 2016 году до 12,3 случая на 1 тыс. человек.

Учитывая результат 2016 года, министерство скорректировало в новом проекте документа «Развитие здравоохранения» показатель по общей смертности на 2020 год в сторону ухудшения, рассказал РБК директор фонда мониторинга медицинских услуг «Здоровье» Эдуард Гаврилов. «Легче снизить планку, чем объяснить населению, почему она не достигается», — подчеркнул он.

Показатель смертности от некоторых болезней улучшился, от других ухудшился. Реже стали умирать от болезней органов дыхания, пищеварения, системы кровообращения, от новообразований и от внешних причин. Чаще в диагнозах смерти появлялись «некоторые инфекционные и паразитарные болезни» и «прочие болезни». В 2016 году от «прочих болезней» умерли 340,3 тыс. человек, а в 2015 — 318 тыс. По мнению президента «Лиги пациентов» Александра Саверского, в статью «прочие болезни» чиновники Минздрава могут включать часть смертных случаев от тех заболеваний, статистику по которым надо улучшить, например, болезни сердца.

Самый положительный итог прошлого года — снижение почти на 16% количества умерших от туберкулеза: с 13,1 тыс. до 11,1 тыс. человек.