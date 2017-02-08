Китай запустит спутник для ночного наблюдения за поверхностью Земли

Пекин, , 11:42 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, в первой половине 2017 г. с территории КНР будет осуществлен запуск первого спутника для ночного наблюдения и съемки поверхности Земли. С помощью уникального аппарата китайские ученые смогут получать снимки планеты с детализацией до 100 метров.

Как сообщили представители корпорации, спутник «Лоцзя-1» был полностью разработан и построен специалистами Уханьского университета. «Лоцзя-1» будет не единственным аппаратом для наблюдения за Землей ночью — в 2019 г. на орбиту будет выведен второй спутник данной серии, пишет «Сина синьвэнь».

По словам разработчиков, «Лоцзя-1» позволит получить высококачественные снимки поверхности Земли в ночное время суток. Отмечается, что снимки, полученные с китайского аппарата, будут в несколько раз качественнее фотографий, которые делают американские космические аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению Китайской академии аэрокосмической аэродинамики (СААА), до конца 2017 г. Китай проведет испытания первого беспилотного летательного аппарата, работающего от солнечной энергии. По словам разработчиков, главной миссией беспилотника станет наблюдение за Землей с околоземного космического пространства.

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